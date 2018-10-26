Названы самые опасные вулканы США

Геологическая служба США (USGS) назвала 18 самых опасных вулканов, расположенных на территории страны. Они характеризуются высоким риском извержения в ближайшем будущем, которое может иметь катастрофические последствия, сообщает Science Alert.

На первом месте списка наивысших вулканических угроз находится щитовой вулкан Килауэа, расположенный на острове Гавайи. При последней серии извержений в 2018 году поток лавы уничтожил несколько сотен домов. Второе место занимает гора Сент-Хеленс, которая в 1980 году взорвалась и унесла жизни 57 человек, а третье — спящий стратовулкан Рейнир, представляющий опасность для 150 тысяч человек.

Специалисты поместили Йеллоустонскую кальдеру на 21-е место, поскольку ее извержение, которое может достигнуть наивысшей категории по шкале вулканической активности, остается маловероятным.

Большинство самых опасных вулканов располагается на Западном побережье США: три вулкана находятся в Калифорнии, пять — на Аляске, по четыре в штатах Вашингтон и Орегон.

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