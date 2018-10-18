Опровергнут общеизвестный факт о гибели Помпей

Историки пересмотрели дату извержения вулкана Везувия и гибели древнеримского города Помпеи. Об этом сообщает издание Science Alert.

Дату 24 августа в своих письмах упомянул римский адвокат и писатель Плиний Младший, который наблюдал за извержением Везувия с другой стороны Неаполитанского залива. Однако письма были опубликованы им гораздо позже описанного им события, в 97-109 годах, и ученые сомневались в точности указанного дня.

Кроме того, еще в XIX веке в руинах Помпей были обнаружены остатки фруктов, которые появляются на деревьях осенью, а не летом, и жаровни, которые жители ставили в домах ближе к зиме.

В ходе недавних раскопок археологи обнаружили текст, написанный на белой стене дома, который ремонтировался перед началом извержения вулкана. Согласно самой надписи, она была сделана 17 октября.

Специалисты считают, что катастрофа произошла немного позднее, 24 октября 79 года, однако и это дата приблизительная. Пепел покрыл весь город за 25 часов, а землетрясение и пирокластические потоки унесли более тысячи жизней.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!