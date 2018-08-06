Найдены пережившие извержение Везувия древнейшие артефакты

Археологи обнаружили новые артефакты в ходе раскопок частного дома Casa di Giove («Дом Юпитера»), принадлежавшего богатому жителю Помпей. Находки включают в себя фрески и остатки декора. Об этом сообщает The Nation.

Исследователи отмечают хорошее состояние фресок, несмотря на то, что их возраст достигает двух тысяч лет и они пережили разрушительное извержение вулкана Везувий, уничтожившее город. Произведения искусства, находившиеся в соседнем доме, пострадали от огня.

Casa di Giove является одним из крупнейших мест раскопок в Помпеях. Исследования древнего дома начались еще в XVIII веке и продолжаются до сих пор. Руины были названы «Домом Юпитера» благодаря найденной в садовом храме картине, на который был изображен бог древнеримского пантеона. Здание было украшено в инкрустационном стиле древнеримской живописи (150-80 год до нашей эры), при котором стены покрывались кладкой, имитирующей облицовку мраморными плитами. Центральный атриум Casa di Giove окружен комнатами, украшенными красными, желтыми и зелеными инкрустациями.

Кроме того, были обнаружены помещения, выполненные в более позднем стиле. В ходе раскопок исследователи нашли головы терракотовых львов, монеты, стеклянные украшения и черепицу. Были также раскопаны площадь вокруг дома, соседний тротуар и небольшая улица.

Катастрофическое извержение Везувия произошло в 79 году нашей эры. Помпеи были разрушены пирокластическими потоками, а руины и останки людей оказались похоронены под толстым слоем пепла.

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