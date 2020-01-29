Россиянам назвали опасные для жизни осложнения гриппа, а также меры профилактики заболевания. Информацию разместил на своем сайте Роспотребнадзор.

Чаще всего осложнения носят отсроченный характер. Так, после перенесенного заболевания могут начаться осложнения со стороны дыхательной системы или возникнуть проблемы с органами сердечно-сосудистой системы и кроветворения. Также вирус гриппа может повлиять негативно на нервную и мочеполовую системы. Наиболее опасное и частое осложнение — пневмония. Она может быть первичной, или вторичной, возникшей на фоне бактериальной инфекции. Не менее опасными осложнениями специалисты назвали отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит и сепсис.

Больше всего подвержены заболеванию дети до года и люди старше 60 лет. У последних возможен летальный исход из-за осложнений ранее имевшихся заболеваний.

В ведомстве посоветовали проводить вакцинацию, которая является единственным надежным средством профилактики гриппа.

Ранее в январе стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила научный центр Роспотребнадзора в реестр европейских лабораторий, которые оказывают содействие в диагностике коронавируса 2019-nCoV. ВОЗ окажет ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, где были разработаны две современные тест-системы по диагностике коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!