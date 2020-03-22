В ВОЗ опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Язаревич не подтвердил информацию о том, что привитые от сезонного гриппа люди лучше переносят COVID-19 или болеют им в легкой форме. «Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта», — отметил представитель.

21 марта гендиректор Тедрос Адханом Гебрейесус посоветовал отказаться от алкоголя и сигарет для борьбы с коронавирусом. По его словам, курение может увеличить риск развития тяжелой формы заболевания в случае заражения.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что система здравоохранения России хорошо готовится к возможному увеличению количества заболевших. По ее словам, в стране соблюдают рекомендации по сдерживанию коронавирусной инфекции: наблюдают за теми, кто находился в контакте с носителями, в зоне риска, прослеживают все их контакты и массово тестируют людей.

Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заражены 303,8 тысячи человек. Всего зарегистрировано 12973 смертей, 91678 человек излечились.

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