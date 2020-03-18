В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила ТАСС, что система здравоохранения страны хорошо готовится к возможному увеличению количества заболевших.

По словам Вуйнович, в России хорошо рассчитали количество коек для инфицированных. «Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи — а мы знаем, что у 20 процентов инфицированных начинается пневмония и они нуждаются в кислороде, — то все готово», — рассказала представитель ВОЗ.

Также она добавила, что в России соблюдают рекомендации по сдерживанию коронавирусной инфекции: наблюдают за теми, кто находился в контакте с носителями, в зоне риска, прослеживают все их контакты и массово тестируют людей. Вуйнович отметила очень хорошие условия изоляции, карантина. Также она похвалила то, что Москва ограничила проведение массовых мероприятий, что позволит людям соблюдать социальную дистанцию.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии COVID-19.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214 тысяч человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,2 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!