Назван способ победить коронавирус до появления вакцины

Остановить распространение коронавируса до появления вакцины возможно при помощи информирования людей о масштабах эпидемии, а также благодаря всеобщей самоизоляции. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-эпидемиолог Михаил Фаворов.

Он сравнил нынешнюю ситуацию со вспышкой атипичной пневмонии SARS в 2002 году и отметил, что тогда власти фактически пустили все на самотек. Теперь же руководство Китая приняло гораздо более жесткие меры, 11-миллионный город перестал функционировать, но со временем количество новых случаев заражения удалось сократить.

«Равнодушное отношение к таким опасным заболеваниям не проходит бесследно. Пример тому Италия, которая потеряла огромное количество людей. История с COVID-19 там превратилась в национальную трагедию», — резюмировал он.

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29 марта Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта и распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время меры не ограничивают права граждан приезжать в Москву или покидать ее.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 1014 случаев заражения коронавирусом. Восемь пациентов, которые были на лечении в столице, скончались, еще 28 — вылечились.

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