Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции

Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников, передает РИА Новости.

Как рассказал Шапошников, за два прошедших дня столичные власти получили от москвичей сотни взволнованных и разгневанных сообщений. «Почему мы должны сидеть дома и соблюдать рекомендации, в то время как несознательные граждане, рискуя чужими жизнями, воспринимают предупреждения как пустой звук», — передал содержание жалоб депутат.

Ранее «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, сообщала, что на введение в Москве всеобщего режима изоляции повлияли как рост числа заболевших, так и «люди, которые пошли на шашлыки».

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта и распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время меры не ограничивают права граждан приезжать в Москву или покидать ее.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 1014 случаев заражения коронавирусом. Восемь пациентов, которые были на лечении в столице, скончались, еще 28 — вылечились.

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