В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса

Еще 188 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего выздоровели 687 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее цитирует РИА Новости в воскресенье, 12 апреля.

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Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве. По его словам, больницы в настоящее время работают в авральном режиме из-за увеличения числа пациентов. Также, по его словам, большая нагрузка на здравоохранение наблюдается в Санкт-Петербурге.

Из-за усугубления ситуации в столице были введены специальные цифровые пропуска, которые необходимо оформлять для поездок по Москве и Московской области. Для передвижения пешком пропуска пока не требуются.

По данным на 11 апреля, в России зафиксировано более 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.

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