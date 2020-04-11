В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

Как уточняет оперштаб, у всех пациентов была подтверждена пневмония. Также все они имели положительный тест на коронавирус.

Возраст умерших — от 52 до 82 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия и последствия инфаркта.

По последним данным, в России зафиксировано более 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 106 человек умерли, свыше тысячи — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.

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