В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом

В городской больнице Йошкар-Олы умерла первая в Республике Марий Эл пациентка с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщается на сайте главы республики.

По словам главы республики Александра Евстифеева, умершей было 37 лет, она имела множество хронических заболеваний. Пациентка заразилась контактным путем.

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