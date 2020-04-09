Безработным москвичам упростили жизнь

В Москве упростили жизнь горожанам, которые недавно потеряли работу в связи с распространением коронавируса. Как сообщает «Интерфакс» в столице изменен порядок выплат безработным.
Теперь не нужно будет проходить несколько собеседований и предоставлять документы об отказе в приеме на работу. оформление будет проходить исключительно в электронном виде, рассказал представитель оперативного штаба по мониторингу обстановки с COVID-19. Выплаты будут производиться в течение пяти дней с момента подачи заявления.
Это касается москвичей, которые остались без работы в этом году и успели с начала года отработать не менее 60 календарных дней. Компенсацию в 19,5 тысячи рублей могут получить те, у кого бы не было проблем с работой, если бы не пандемия. Это распространяется на граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в столице.
Ранее президент России Владимир Путин озвучил меры поддержки для граждан, потерявших работу. Россиянам, потерявшим работу из-за ситуации с коронавирусом и обратившимся в службу занятости после 1 апреля, необходимо выплачивать пособие по безработице в течение трех месяцев по верхней планке минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть в размере 12130 рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения