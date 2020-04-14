Россиян успокоили насчет задержек зарплаты во время коронавируса

Власти успокоили россиян, разъяснив им порядок выплаты зарплат во время пандемии коронавируса. В частности, объявлено, что работодатель не имеет права отказаться выполнять свои обязательства, ссылаясь на форс-мажор, говорится в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роструд.

«Размер сохраненной заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что у работодателя нет права отказаться от выплаты зарплаты в том или ином виде, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства в виде режима повышенной готовности, введенного властями отдельных регионов.

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Организации, продолжающие работу во время режима нерабочих дней, могут сократить зарплату сотрудникам только по согласованию с ними. Помимо этого, работников не могут отправить в неоплачиваемый отпуск — он возможен только по соглашению сторон.

«До 30 апреля для неработающих сотрудников расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что некоторые компании начали отказываться от выполнения обязательств на фоне пандемии коронавируса. Одной из них оказалась сеть магазинов спортивных товаров «Спортмастер». По информации источника «Ленты.ру» в компании, сотрудников центрального аппарата поставили перед необходимостью подписать документы о расторжении трудовых договоров по соглашению сторон с единовременными выплатами полагающих компенсаций.

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