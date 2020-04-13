«Спортмастер» начал увольнения вопреки запретам

Сеть спортивных магазинов «Спортмастер» начала увольнения сотрудников центрального аппарата вопреки запрету правительства, сообщил «Ленте.ру» сотрудник компании, пожелавший сохранить анонимность.

По его словам, руководство компании предлагает сотрудникам подписать документ об увольнении по соглашению сторон с расторжением прежнего трудового договора в тот же день. Работникам не предлагали альтернативы и просто уведомляли о принятом решении.

В предоставленном «Ленте.ру» образце документа указано, что заключенный ранее трудовой договор расторгается по соглашению сторон 10 апреля. При этом работнику полагается единовременная выплата, которая включает оплату за отработанное время, ежемесячную премию, единоразовую премию и компенсацию неиспользованного отпуска. Также в соглашении указано, что подписавшие его стороны не имеют претензий друг к другу.

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В конце марта в своем выступлении президент России Владимир Путин объявил дни с 30 марта по 5 апреля нерабочими с сохранением за работниками заработной платы и рабочих мест. Впоследствии данный режим был продлен до конца апреля.

Официально запрет на увольнения по причинам, связанным с коронавирусом, не закреплен в законах или нормативно-правовых актах, соответствующие предложения к 25 марта должен был подготовить Минтруд. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал проверять деятельность компаний, пользующихся ситуацией для сокращения штата или задержек зарплат.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что президентский указ о режиме нерабочих дней включает в себя запрет на увольнение сотрудников.

Ранее «Спортмастер» объявил о временном закрытии магазинов в связи с пандемией коронавируса. Компания предложила другим торговым сетям трудоустроить своих сотрудников, а также отметила, что у них будет возможность вернуться после снятия ограничительных мер. Тем, кто на это время не сможет найти работу, «Спортмастер» пообещал оказать помощь в размере одного минимального размера оплаты труда.

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