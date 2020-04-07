«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины. Это произошло на фоне распространения коронавируса в стране, сообщает «Коммерсантъ». Ретейлер предложил другим сетям трудоустроить своих сотрудников.
«У них будет возможность вернуться в "Спортмастер", как только заработают магазины после снятия режима повышенной готовности в связи с COVID-19», — рассказали в компании. Кроме того, тем, кто не сможет найти работу, сеть обещает выделить финансовую помощь в размере одного МРОТ. Официально «Спортмастер» пока не комментировал ситуацию.
В России коронавирусом заразились более шести тысяч человек, больше 50 умерли. На фоне распространения болезни весь апрель в стране объявлен нерабочим.
По оценкам аналитиков, из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на 5 процентов. Это рискует стать максимальным падением с 2014 года.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения