Закрывающему магазины «Спортмастеру» пригрозили проблемами

Компания «Спортмастер» решила закрыть все свои магазины на фоне распространения коронавируса и предложила сотрудникам трудоустраиваться в других торговых сетях. Это, сообщает The Bell, грозит фирме серьезными последствиями.
Соруководитель практики разрешения споров Lidings Степан Гузей полагает, что компания нарывается на серьезные неприятности. «Я не уверен, что в нынешней ситуации ей будет грозить только статьи 5.27 КоАП ("Нарушение трудового законодательства"), по которой компании выпишут штраф от 30 до 50 тысяч рублей за все», — пояснил он. Гузей допустил, что суд может применить это к каждому сотруднику по отдельности, в таком случае штрафы будут исчисляться миллионами. Также эксперт не исключает и уголовного наказания, например, за увольнение беременных женщин или граждан предпенсионного возраста.
Ранее сообщалось о том, что торговая сеть закрывает фирменные магазины на фоне распространения коронавируса. Ретейлер предложил другим сетям трудоустроить своих сотрудников. Тем, кто не сможет найти работу, сеть обещает выделить финансовую помощь в размере одного МРОТ.
У компании почти 500 магазинов и около 23 тысяч сотрудников. Сейчас работа всех торговых точек приостановлена в связи с ограничительными мерами, принятыми из-за распространения коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения