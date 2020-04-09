«Рив Гош» отказался платить поставщикам из-за коронавируса

Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош» сообщила поставщикам, что не может платить за товар из-за пандемии COVID-19. Фирменные магазины сейчас закрыты, но сотрудникам продолжают платить зарплаты, как следует из указа президента, сообщает «Интерфакс».
Временный отказ в выплатах продлится «до окончания периода приостановления операционной деятельности сети». «Основной источник финансирования нашей деятельности полностью перекрыт более чем на месяц, с неясной дальнейшей перспективой», — говорится в письме коммерческого директора компании Юлии Палкиной контрагентам.
Ранее в апреле сеть «Спортмастер» объявила о закрытии фирменных магазинов на фоне распространения коронавируса. Ретейлер предложил другим сетям трудоустроить своих сотрудников. Тем, кто не сможет найти работу, сеть обещает выделить финансовую помощь в размере одного МРОТ.
По указу президента России Владимира Путина, апрель в стране объявлен нерабочим. Зарплаты, указывал глава государства, должны быть сохранены. В мире число зараженных превысило полтора миллиона человек. В России вирус нашли более чем у 8,5 тысячи человек, погибли 70 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения