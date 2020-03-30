«Яндекс» начал отслеживать уровень самоизоляции россиян

Компания «Яндекс» запустила работу индекса, который отслеживает уровень самоизоляции россиян, передает «Интерфакс».

Сервис начал работу для оценки соблюдения жителями страны режима самоизоляции из-за коронавируса. Индекс рассчитывается по пятибалльной шкале и чем выше его значение, тем лучше россияне соблюдают режим самоизоляции: 0 — это ‎на улицах много людей, а 5 — все сидят по домам.

Уровень самоизоляции рассчитывается с использованием обезличенных данных приложений «Яндекса». Показатели сводятся к единой шкале. 0 соответствует уровню часа пик в будний день, а 5 — показателям глубокой ночи. На странице проекта представлены данные по всем городам России с населением более одного миллиона человек. Проект обещают обновлять ежедневно.

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