Дизайн iPhone 12 полностью раскрыли

Изображения новых смартфонов Apple появились на сайте американского интернет-магазина. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на материалы ретейлера.

В материале говорится, что на сайте магазина Totallee появились аксессуары для смартфонов новой линейки iPhone 12. Компания предложила два вида чехлов — тонкий и прозрачный, оба изготовлены из пластика. Стоимость аксессуара для любого нового смартфона Apple составляет 35 долларов. На страницах продуктов также продемонстрированы рендеры будущих устройств, происхождение которых не раскрывается.

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Судя по имеющимся в наличии продуктам и их описанию, Apple выпустит четыре смартфона — iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Визуально младший флагман будет иметь аналогичный iPhone 11 дизайн — девайс получит двойную камеру со вспышкой. При этом разглядеть устройство в подробностях не получается, так как чехол скрывает гаджет практически полностью. Следующий аппарат серии — iPhone 12 — также получит двойную камеру.

Линейка топовых смартфонов Apple будет отличаться от базовых габаритами и наличием тройной камеры. Также на задней панели гаджетов можно увидеть датчик лидара, который ранее дебютировал в iPad Pro. В описании аксессуаров говорится, что если Apple выпустит смартфоны, которые будут не совместимы с представленными чехлами, то интернет-магазин вернет деньги покупателям.

Очередная осенняя презентация Apple, на которой ожидается анонс iPhone 12, намечена на 13 октября. Специалисты полагают, что впервые в истории смартфонов бренда на одном мероприятии будут представлены четыре устройства — iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Все девайсы линейки выйдут с OLED-экраном и поддержкой 5G.