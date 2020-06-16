Названа опасность домашних лампочек

Израильские ученые рассказали о способе шпионажа с использованием домашних лампочек. Для прослушки потребуется специальное устройство и увеличительное оборудование, сообщает Forbes.

Опасность прослушки через обычные бытовые лампочки назвали ученые из Университета имени Бен-Гуриона (Израиль) и Института Вейцмана (Израиль). Для эффективного шпионажа хакерам необходимо особое оборудование и увеличительный прибор, например, телескоп. Злоумышленники направляют телескоп на расположенную в доме лампочку и могут считывать и записывать разговор находящихся в комнате людей.

Способ основан на считывании колебаний давления воздуха с поверхности лампы, которые создает человеческая речь или иные звуки. Собираемый сигнал восстанавливает, расшифровывает и переводит в звук специальный алгоритм Lamphone. В результате эксперимента исследователи смогли точно распознать человеческую речь с расстоянии до 25 метров от объекта до субъекта слежки. При использовании телескопа или иного подобного оборудования это расстояние может быть увеличено.

Ученые заметили, что данный способ шпионажа является довольно затратным, так как для его использования нужны не только особые знания, но и специальное оборудование стоимостью около 1000 долларов. Также прослушка окажется неэффективной, если нет прямого визуального контакта между телескопом и лампой — например, при зашторенных окнах.

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