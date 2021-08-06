«Русские хакеры» выложили в открытый доступ более миллиона кредитных карт

«Русские хакеры» выложили в открытый доступ данные более одного миллиона кредитных карт, об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на информацию компании по кибербезопасности Q6.

Отмечается, что группа All World Cards базируется в России и предлагает номера кредиток злоумышленникам для мошеннических операций.

Телеканал не привел подтверждений, что группировка действительно связана с Российской Федерацией.

Ранее российские хакеры заявили о готовности противостоять кибероперациям США. Об этом сообщил представитель хакерской группировки BlackMatter, состоящей преимущественно из россиян. Он добавил, что группировка тщательно отбирает цели и не планирует атаки на объекты критической инфраструктуры, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

