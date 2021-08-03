США проигнорировали российские запросы о происхождении десятков кибератак

Россия и США в одинаковой степени страдают от атак киберпреступников. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию National Interest.

При этом попытки российской стороны наладить полноценное сотрудничество в вопросах обеспечения кибербезопасности, по словам Антонова, пока не находят должного отклика у американских коллег, а десятки запросов игнорируются.

Материалы по теме Раздвоение личностей. Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей? Безумный «Макс». Как под маской опасного международного хакера скрывалась 55-летняя россиянка из Ростова-на Дону?

«С 2015 года мы предприняли шесть попыток запустить такое взаимодействие. Более того, 25 сентября 2020 года президент России Владимир Путин предложил комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. К сожалению, официальной реакции со стороны США пока не последовало», — подчеркнул глава российской дипмиссии в Вашингтоне.

На этом фоне американская сторона ингнорирует российские запросы о происхождении кибератак. Антонов напомнил, что в 2020 году без ответа остались 45 таких обращений, а за первую половину 2021 года — еще 35. «Со своей стороны, мы полностью удовлетворили 10 запросов из США в прошлом году и 2 апелляции в первой половине текущего года», — констатировал дипломат.

Антонов также посетовал на то, что практически каждый день в американских СМИ появляются сведения о хакерских атаках, которые якобы осуществляются с территории России. Он заметил, что доказательств этому не приводится, и подчеркнул, что подобные вопросы должны находиться в ведении профессионалов по кибербезопасности, а не журналистов. «Американские коллеги, если они об этом попросят, могут рассчитывать на быструю и высокоуровневую помощь российской стороны. Наш Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам готов к тесному сотрудничеству», — заключил Антонов.

В этом же интервью российский дипломат назвал соглашение о начале диалога по кибербезопасности одним из ключевых итогов российско-американского саммита в Женеве. Алексей Антонов выразил надежду, что диалог двух стран в области борьбы с киберпреступлениями вскоре приобретет всеобъемлющий характер.