США проигнорировали российские запросы о происхождении десятков кибератак

Россия и США в одинаковой степени страдают от атак киберпреступников. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию National Interest.
При этом попытки российской стороны наладить полноценное сотрудничество в вопросах обеспечения кибербезопасности, по словам Антонова, пока не находят должного отклика у американских коллег, а десятки запросов игнорируются.
«С 2015 года мы предприняли шесть попыток запустить такое взаимодействие. Более того, 25 сентября 2020 года президент России Владимир Путин предложил комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. К сожалению, официальной реакции со стороны США пока не последовало», — подчеркнул глава российской дипмиссии в Вашингтоне.
На этом фоне американская сторона ингнорирует российские запросы о происхождении кибератак. Антонов напомнил, что в 2020 году без ответа остались 45 таких обращений, а за первую половину 2021 года — еще 35. «Со своей стороны, мы полностью удовлетворили 10 запросов из США в прошлом году и 2 апелляции в первой половине текущего года», — констатировал дипломат.
Антонов также посетовал на то, что практически каждый день в американских СМИ появляются сведения о хакерских атаках, которые якобы осуществляются с территории России. Он заметил, что доказательств этому не приводится, и подчеркнул, что подобные вопросы должны находиться в ведении профессионалов по кибербезопасности, а не журналистов. «Американские коллеги, если они об этом попросят, могут рассчитывать на быструю и высокоуровневую помощь российской стороны. Наш Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам готов к тесному сотрудничеству», — заключил Антонов.
В этом же интервью российский дипломат назвал соглашение о начале диалога по кибербезопасности одним из ключевых итогов российско-американского саммита в Женеве. Алексей Антонов выразил надежду, что диалог двух стран в области борьбы с киберпреступлениями вскоре приобретет всеобъемлющий характер.