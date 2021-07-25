Хакеры выставили на продажу базу с миллиардами номеров из Clubhouse

База, в которой содержится 3,8 миллиарда телефонных номеров пользователей голосовой социальной сети Clubhouse, выставлена на продажу на одном из хакерских форумов. Об этом в воскресенье, 25 июля, в своем аккаунте в Twitter сообщил специалист по кибербезопасности Марк Рюф (Marc Ruef).

Эксперт опубликовал сообщение с хакерского форума, в котором неизвестные предлагают купить базу данных пользователей Clubhouse, в которой содержится почти четыре миллиарда телефонных номеров. Как отметил Рюф, утечка коснулась не только пользователей социальной сети, но и тех, чьи номера были в их списках контактов.

«Скорее всего, вы попали в этот список, даже если не пользовались Clubhouse», — подчеркнул эксперт. При этом авторы сообщения на хакерском форуме пишут, что ищут «одного серьезного покупателя» и намерены продать телефонную базу до 4 сентября. В качестве доказательства утечки базы хакеры опубликовали 83 миллиона записей из нее.

11 апреля сообщалось, что хакеры выложили в сеть данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse.