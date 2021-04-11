В сеть утекли данные миллиона пользователей Clubhouse

Хакеры выложили в сеть данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse. Об этом сообщает портал Cybernews.

По данным РБК, общее число пользователей платформы достигает 5,3 миллиона людей в мире. Среди утекших в сеть данных есть имена, фамилии, ссылки на фото в профилях, а также информация об аккаунтах пользователей в других соцсетях.

К настоящему время администрация площадки не прокомментировала ситуацию.

Ранее в Роскачестве предупреждали, что запись разговоров, доступ к контактам, поддельные приглашения и приложения-клоны на Android — главные угрозы безопасности при использовании нашумевшей соцсети Clubhouse.

Clubhouse — новая социальная сеть, зарегистрироваться в которой можно только при наличии приглашения. Сервис в кратчайшие сроки обрел мировую популярность во многом благодаря вниманию к нему знаменитостей, в частности основателя SpaceX Илона Маска.