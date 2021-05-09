Clubhouse запустит официальное приложение для Android

Социальная сеть Clubhouse запустит официальное приложение для операционной системы Android. Об этом сообщается на сайте компании.

Около года официальное приложение было доступно только для пользователей системы iOS. С 9 мая приложение будет доступно для пользователей в США, а в течение нескольких недель соцсеть запустит его во всем мире.

«Наш план в течение следующих нескольких недель состоит в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций», — отметили в компании.

В апреле хакеры выложили в сеть данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse. Среди утекших в сеть данных есть имена, фамилии, ссылки на фото в профилях, а также информация об аккаунтах пользователей в других соцсетях.

Clubhouse — новая социальная сеть, зарегистрироваться в которой можно только при наличии приглашения. Сервис в кратчайшие сроки обрел мировую популярность во многом благодаря вниманию к нему знаменитостей, в частности основателя SpaceX Илона Маска.