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Facebook представит аналог Clubhouse и займется подкастами

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Компания Facebook Inc. планирует в понедельник, 19 апреля, анонсировать ряд новых продуктов. Среди них — аналог социальной сети Clubhouse и сервис для поиска подкастов, работающий через музыкальное приложение Spotify. Об этом пишет портал Recode со ссылкой на источники.

По их информации, компания намерена представить аудиоверсию сервиса для видеоконференцсвязи Rooms и аналог социальной сети Clubhouse. Кроме того, пользователи Facebook в будущем получат возможность записывать и размещать на своих страницах короткие голосовые сообщения по аналогии с фото, видео и текстами. Помимо этого, Facebook займется внедрением продукта для поиска подкастов, который будет связан со Spotify.

Издание не уточняет, каковы сроки выпуска новых сервисов, однако наиболее вероятным кандидатом на немедленное внедрение назван Rooms. Остальные продукты, в виде бета-версий, могут появиться не раньше весны, отмечают источники издания. «Мы связываем людей с помощью аудио- и видеотехнологий в течение многих лет и всегда изучаем новые способы улучшить этот опыт для людей», — ответили в компании на соответствующий запрос Recode.

Ранее сообщалось, что в сервисе микроблогов Twitter появится аналогичный социальной сети Clubhouse сервис Spaces. В тестировании новой функции принял участие основатель компании Джек Дорси. Он публиковал ссылку на комнату, которая просуществовала всего несколько минут. Данных о результатах тестирования новой функции пока не приводится. Из записей в официальном Twitter нового сервиса следует, что сейчас проходит его бета-тест.

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