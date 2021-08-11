Мошенники в России получат возможность легально брать кредиты

Правовая коллизия в российских законах создала легальную лазейку для мошенников. Они смогут получать займы, несмотря на плохую кредитную историю (КИ), пишет «Коммерсантъ».

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Коллизию создает положения ЦБ, вступающие в силу в следующем году, и уже действующее постановление правительства. Поиск КИ будет только по паспорту, из которого власти разрешили убрать сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих личность.

В результате мошенники могут получить возможность брать кредиты. Заемщик с плохой кредитной историей может просто заявить об утере паспорта, а получив новый, обратиться за ссудой. «При этом в бюро кредитных историй (БКИ) банку сообщат, что у этого заемщика кредитной истории нет. В результате у недобросовестных граждан появился инструмент осознанного мошенничества», — отметил глава Национального совета финансового рынка (НСФР). Он приложил добавить в перечень идентификаторов для поиска кредитной истории ИНН и СНИЛС.

Ранее россиян предупредили о новой уловке банковских мошенников. Злоумышленники начали использовать схему с якобы предварительно одобренными кредитами. Потенциальные жертвы получают фальшивые сообщения о предварительно одобренных или уже выданных кредитах, после чего звонят мошенники от имени службы безопасности банка или прокуратуры. Затем злоумышленники предлагают своим жертвам отменить кредит, используя персональные данные клиента.