В Минэкономразвития оценили уровень закредитованности россиян. По мнению заместителя министра экономического развития Ильи Торосова, долговая нагрузка граждан России находится на низком уровне по сравнению с другими странами, сообщают «Известия».

По словам Торосова, уровень задолженности россиян составляет менее 20 процентов ВВП. При этом в развивающихся странах —например, в Бразилии, он достигает 30-50 процентов. В таких развитых государствах, как США и Великобритания, показатель находится на уровне 70-90 процентов.

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Торосов подчеркнул, что увеличение долговой нагрузки должно происходить осознанно со стороны того, кто берет кредит. Займ не должен погружать россиян в «долговую яму», из которой невозможно выбраться. Власти регулярно обсуждают возможные решения этой ситуации, заключил он.

Замминистра экономического развития добавил, что в правительстве России сейчас рассматривают законопроект, обязывающий сообщить заемщику о чрезмерной долговой нагрузке. Если ежемесячный платеж кредита превысит половину дохода, то россиянам предлагают отправлять об этом письменные уведомления.

Ранее сообщалось, что у россиян стало меньше свободных денег. Так, объем свободных средств в среднестатистическом домохозяйстве в России в июне на годовом уровне уменьшился на семь процентов.