Российский юрист рассказала о рисках из-за отмены штампов в паспорте

Российский юрист Екатерина Бродская рассказала о рисках, которые могут появиться в связи с отменой обязательных штампов в паспорте. Ее слова приводит NEWS.ru.

Эксперт заявила, что отмена обязательных штампов в паспорте развяжет руки мошенникам. В частности, при покупке квартиры продавец может скрыть наличие законного супруга и не предоставлять его согласие на продажу недвижимости. При этом сделку купли-продажи зарегистрируют, поскольку наличие или отсутствие такого согласия не является основанием для отказа. Переход права собственности Росреестр тоже будет произведен. При этом недовольный супруг имеет право признать такую сделку недействительной. Это, в свою очередь, повлечет за собой долгие судебные разбирательства.

По словам Бродской, могут также активизироваться брачные аферисты или люди, которые хотят заключить несколько браков одновременно. Проблема в том, что в России нет единой базы ЗАГС, а потому есть вероятность, что человек, который когда-то женился в одном регионе, сможет вступить в брак в другом.

21 июля стало известно, что в России отменили обязательные штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет. В соответствующем постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится, что теперь их можно ставить по желанию.