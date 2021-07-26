Названы новые проблемы из-за отмены штампов в паспорте

Российские риелторы назвали возможные проблемы из-за отмены обязательных штампов в паспорте. Новое право населения на добровольные отметки о заключенном браке и рождении детей может обернуться дополнительными тратами денег и времени как агентов по недвижимости, так и самих граждан при регистрации сделок с жильем, сообщает РБК.

Согласно постановлению, подписанному в середине июля премьер-министром Михаилом Мишустиным, обязательными для россиян остались только два штампа в паспорте: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. Нововведения усложнят работу риелторов, считает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. По мнению эксперта, люди начнут скрывать информацию о браке и детях в недобросовестных целях, что потребует перепроверки данных со стороны агентов.

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Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова также отмечает, что отсутствие прежних отметок в паспорте о семейном положении и наличии детей не пойдет на пользу рынку жилья. Новые правила грозят появлением мошеннических схем на вторичном рынке, в том числе со стороны нетитульных собственников (которые не фигурируют в правоустанавливающих документах на объект недвижимости).

Для защиты прав несовершеннолетних собственников эксперт предлагает ввести процедуру отметок в документации в Росреестре об использовании материнского капитала для покупки недвижимости. Решение ряда других проблем Дымова видит в законодательном запрете на оспаривание сделок с жильем нетитульным собственником.

Председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова добавила, что новые правила усложнят сделки на рынке вторичной недвижимости, так как перепроверка документов потребует дополнительных затрат. Собственникам жилья придется чаще обращаться к нотариусам, которых в свою очередь подобные сделки мало интересуют из-за серьезной материальной ответственности. При этом участникам первичного рынка опасаться серьезных изменений в связи с отменой обязательных штампов в паспорте не стоит, успокаивает эксперт.

«Если и возможны какие-то махинации с информацией о детях, то это касается материнского капитала и выделении долей в недвижимости. В данном случае совершенно неважно, есть запись о детях в паспорте или нет. Что касается обязательной отметки о заключении брака и о том, является ли приобретаемое жилье совместно нажитым, данные имеют значение только при продаже», — резюмировала представитель агентства по недвижимости.

Сразу после выхода постановления об отмене обязательных штампов в паспорте старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов поделился мнением, что проблемы могут возникнуть в различных жизненных ситуациях россиян из-за неотлаженности механизма обмена информацией между государственными ведомствами. В свою очередь председатель Союза женщин России Екатерина Лахова усмотрела в новых правилах противоречие национальной политике укрепления и развития семьи.