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В Союзе женщин России оценили отмену обязательных штампов о браке в паспорте

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова оценила отмену обязательных штампов о браке и детях в паспорте. По ее словам, подобное решение не совсем понятно. Об этом сообщается в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

«То, что хорошее в свое время, в прошлом веке было сделано, нельзя выбрасывать и перечеркивать. Я считаю, что штампы о браке и детях важны», — заявила Лахова.

По мнению председателя, паспорт в семье является таким же главным документом, как и Конституция в России. Лахова подчеркнула, что политика укрепления и развития семьи должна предусматривать отметку в главном семейном документе.

21 июля в России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях до 14 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин

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