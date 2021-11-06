Назван основной способ кражи денег у клиентов российских банков

В настоящее время одним из основных способов мошенников кражи денег у клиентов российских банков является фишинг. Об этом в беседе с РИА Новости эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артем Казанцев.

Специалист объяснил, что злоумышленник присылает СМС-сообщения от имени банка с просьбой перейти по вредоносной ссылке, убеждая таким образом жертву скачать вредоносное ПО для реализации атаки или сообщить требуемые данные для вывода средств.

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Казанцев назвал несколько способов защиты от мошенников. Он посоветовал скачивать приложения из доверенных источников, остерегаться фишинговых электронных писем от мошенников, использовать более сложные комбинации паролей, включить двухфакторную аутентификацию, настроить оповещения для мониторинга мошеннической деятельности. Также поддерживать контакт со службой поддержки мобильного банка, специалисты которой ознакомят пользователей с функциями безопасности приложения, а также сообщат о возможных угрозах.

Кроме того, эксперт предостерег от отправки финансовой и прочей конфиденциальной информации по каналам, которые могут быть перехвачены злоумышленниками (социальные сети, подключение к общественному Wi-Fi и так далее). Если третьи лица все-таки получили доступ к банковским данным, следует срочно связаться с банком и заблокировать карту.

Ранее управляющий RTM Group Евгений Царев предупредил россиян, что уже в 2022 году начнутся массовые кражи цифровых личностей россиян, в частности, сведений из их личных и финансовых документов. Он добавил, что угроза станет актуальной для всех жителей России трудоспособного возраста, которые хранят деньги на банковских счетах. Интерес именно к финансовым документам, по его мнению, побуждает киберпреступников совершенствовать методы работы.