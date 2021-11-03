Юрист раскрыл способ противостоять шантажу с разглашением личных данных

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов раскрыл россиянам способ противостоять шантажу с разглашением личных данных. Он рассказал агентству «Прайм», что самое главное — никогда не выполнять то, что требует манипулятор.

Юрист предупредил, что требования, имеющие финансовый характер, могут быть квалифицированы как вымогательство или мошенничество.

Если во время переписки кто-то из собеседников без разрешения зафиксировал что-то интимное, а потом требует совершить какие-либо действия неимущественного характера, то речь идет также об уголовной статье. «В этом случае подобное деяние может быть квалифицировано как незаконный сбор сведений о частной жизни лица, под которым понимаются умышленные действия, состоящие в получении этих сведений любым способом, например, путем личного наблюдения, прослушивания, в том числе с фиксированием информации аудио-, видео-, фотосредствами, то есть речь идет о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 137 УК РФ», — пояснил Миронов.

Юрист призвал обращаться в таких случаях в органы внутренних дел, прокуратуру, Роспотребнадзор, Роскомнадзор или суд.

Ранее глава Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин раскрыл способ защититься от мошенников, которые выдают себя за полицейских. По его словам, телефонный разговор с выдающим себя за представителя силовых структур собеседником нужно прервать, после чего следует перезвонить полицейскому на городской служебный номер. Также следует попросить собеседника вызвать его на допрос повесткой.