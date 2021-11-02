Россиянам назвали способ защититься от выдающих себя за полицейских мошенников

Телефонный разговор с выдающим себя за представителя силовых структур собеседником нужно прервать, после чего следует перезвонить полицейскому на городской служебный номер. Такой способ защититься от мошенников изданию NEWS.ru назвал глава Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Он отметил, что человеку, который получил подозрительный звонок от того, кто представился силовиком, следует попросить собеседника вызвать его на допрос повесткой, а также оставить рабочий телефон и сведения об отделе полиции, который якобы представляет звонящий.

«После этого позвонить дежурному по 02, попросить соединить с этим отделом полиции и спросить, есть ли вот такой телефон, поскольку звонит мне непонятно кто. Вам сразу скажут, что вам никто из полиции не звонил», — заверил россиян Пашкин. Он также добавил, что, если звонящий отказывается сообщать номер городского служебного телефона или утверждает, что его нет, необходимо сразу прервать разговор.

Ранее россиянам дали советы по защите от мошенников в сети. В частности, им порекомендовали использовать устройства с наличием средств контроля безопасности и следить за защитой интернет-подключения. Также важно не скачивать контент из ненадежных ресурсов.