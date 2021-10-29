Россиянам дали советы по защите от мошенников в сети

Глава представительства антивируса Avast в России и СНГ Алексей Фролов назвал обеспечение безопасности в сети в период удаленной работы главным приоритетом и рассказал, как защититься от мошенников в интернете. Советы россиянам специалист дал в беседе с «Газетой.Ru».

Работающим из дома россиянам следует использовать устройства с наличием средств контроля безопасности и следить за защитой интернет-подключения. По словам Фролова, большая часть сотрудников не уделяют этому должного внимания. Помимо этого, он рекомендовал не скачивать контент из ненадежных ресурсов и в целом осторожнее совершать действия в интернете, чтобы не столкнуться с вирусами.

«Остерегайтесь попыток фишинговых атак и регулярно сканируйте все устройства на наличие вредоносных программ с помощью антивирусной программы для бизнеса», — посоветовал специалист. В заключение Фролов добавил, что важно регулярно обновлять программное обеспечение, так как мошенники могут воспользоваться дырами в устаревших версиях ПО.

Ранее россиян предупредили о том, какие схемы используют мошенники в мессенджере WhatsApp. Руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов отметил, что злоумышленники часто выдают себя за сотрудников банков или других организаций, подделывая «аватарку» этой компании. Нередко они звонят от лица правоохранительных органов и кредитных организаций.