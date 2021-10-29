Россиян предупредили о двух основных схемах мошенников в WhatsApp

Руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов предупредил россиян, что мессенджер WhatsApp пользуется популярностью среди мошенников. Приложение используют как средство коммуникации с жертвой и площадку для массовых рассылок, передает агентство «Прайм».

Аналитик рассказал, что нередко злоумышленники выдают себя за сотрудников банков или другой организации, подделывая «аватарку» этой компании. При этом они также могут звонить россиянам от лица правоохранительных органов или работников кредитных организаций. В этой ситуации следует самостоятельно обратиться в нужную организацию и уточнить, действительно ли они обращались к клиенту.

Эксперт раскрыл и вторую основную схему мошенников: по его словам, они делают массовые рассылки пользователям мессенджера. Например, сообщение может выглядеть вполне официально, однако в файле-вложении содержится вредоносное ПО, сайт-подделка и другое.

«Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нельзя отвечать на вызывающие подозрения сообщения, лучше не открывать вложения и не переходить по ссылкам от незнакомых контактов. При этом, конечно, не нужно перебарщивать с подозрительностью, чтобы не было, как в одной истории о заблудившемся человеке, который не отвечал, когда звонили спасатели, потому что звонили с незнакомого номера», — призвал Сизов.