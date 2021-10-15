В WhatsApp внедрят новую функцию

В популярное у россиян приложение WhatsApp внедрят новую функцию. Как сообщили в компании Facebook, частью которой является мессенджер, с 15 октября WhatsApp запускает сквозное шифрование резервных копий чатов для iOS и Android.

Отмечается, что в приложении уже используется сквозное шифрование (e2ee), однако оно не позволяло защитить резервные копии чатов в случае потери телефона или проведения целевой атаки MiTM. Благодаря новой функции пользователь сможет выполнять сквозное шифрование резервных копий чатов независимо от того, где они хранятся. Также можно будет установить пароль для зашифрованной резервной копии или применить 64-значный ключ для шифрования бэкапов.

Точная дата полного запуска новой функции не называется. Отмечается, что она будет постепенно становиться доступной для пользователей последний версий WhatsApp.

Ранее сообщалось о появлении другой новой функции WhatsApp. Нововведение коснулось пользователей устройств на Android и позволило им управлять резервной копией приложения.