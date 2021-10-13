В WhatsApp появится новая функция

В популярном у россиян мессенджере WhatsApp появится новая функция. Как сообщает ресурс WABetaInfo, нововведение коснется пользователей устройств на Android и позволит им управлять резервной копией приложения.

Пользователи мессенджера смогут самостоятельно выбрать, какие типы файлов (фотографии, аудио, видео, документы и прочее) будут храниться в резервной копии. Благодаря нововведению в WhatsApp также можно будет узнать, сколько места на устройстве занимает каждый из разделов.

Авторы материала предполагают, что идея разработчиков связана с возможным лимитом от Google, с которым пользователи WhatsApp могут столкнуться в будущем. Согласно информации инсайдеров, компания может ограничить объем резервной копии WhatsApp двумя гигабайтами. Однако пока информация не была официально подтверждена мессенджером.

Функцию, расширяющую возможности приложения WhatsApp, запустят в одном из будущих обновлений. На данный момент она находится в стадии разработки. Точная дата глобального релиза пока неизвестна.

Ранее стало известно, что создатели WhatsApp тестируют функцию, с помощью которой пользователи смогут ставить запись звуковых посланий на паузу. После приостановки записи ее можно будет продолжить. В итоге сообщение будет отправлено единым файлом.

