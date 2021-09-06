WhatsApp лишит миллионы пользователей доступа к приложению

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать часть устройств, которые компания считает устаревшими. Такие сведения содержатся в опубликованных обновленных требованиях к операционным системам пользователей.

В документе сказано, что с 1 ноября WhatsApp не будет запускаться на смартфонах с версиями ОС Android 4.0.4 и iOS 9. Как отмечает РИА Новости, это означает, что миллионы пользователей по всему миру, которые до сих пор применяют эти операционные системы, будут лишены возможности использовать приложение.

Мессенджер рекомендует владельцам таких устройств или обновить операционную систему, или хотя бы сохранить личные чаты, чтобы воспользоваться переписками в дальнейшем.

Тем временем простые пользователи смогут игнорировать правила использования мессенджера WhatsApp. Речь идет о скандальном пользовательском соглашении, выпущенном еще 8 января. В нем говорилось, что мессенджер начнет делиться пользовательскими данными «со всем семейством приложений» корпорации Facebook. В число данных, которые мессенджер собирался передавать, вошли сведения о геолокации, а также об установке и удалении принадлежащих Facebook программ.