Главред Baza заявил о взломе WhatsApp

Главный редактор издания Baza Никита Могутин сообщил, что его WhatsApp взломали неизвестные злоумышленники в ночь на 4 сентября. Об этом он написал в своем Telegram.

«Я не знаю кто, а главное – зачем, но взломали. Я проснулся утром и увидел среди уведомлений два сообщения: первое с кодом, второе – с удачным вводом этого кода», — заявил Могутин.

Впрочем, по его словам, кто бы ни взломал его WhatsApp, они потратили время впустую, потому что он «категорически и совершенно» не пользуется этим мессенджером. Добычей взломщиков могли стать переписки Могутина с со службами доставки цветов, сервисом оформления загранпаспортов и виз или чат дачного футбола.

«Короче, те, кто взломали мне WhatsApp, изрядно обогатили свою коллекцию поздравительных пикчей, хотя, учитывая, что они занимаются такой фигней, коллекция у них и своя должна быть прекрасная», — пошутил он.

Ранее сообщалось, что в даркнете стоимость взлома интернет-аккаунта варьируется от 700 до 130 тысяч рублей. Взлом мессенджеров — Telegram или WhatsApp — может стоить от 20 до 130 тысяч рублей.