Раскрыты способы мошенников определить баланс карты жертвы

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин раскрыл способы мошенников определить баланс карты жертвы в беседе с агентством «Прайм».

Как рассказал техноэксперт, сделать это можно тремя способами. Одним из них является выполнение операции оплаты с помощью всех украденных данных карты. Помимо этого, узнать баланс возможно через СМС на номер банка или звонок оператору. «Зачастую достаточно обозначить данные номера карты и дополнительный идентифицирующий параметр, к примеру, дату рождения, номер паспорта, голосовое приветствие», — пояснил он.

Щельцин указал на то, что большая часть конфиденциальных банковских данных может быть украдена с помощью лазеек в новых удобных сервисах. Он отметил, что люди зачастую сами отдают свои данные и подвергают себя возможности стать жертвой мошенников.

Ранее аналитик ESET Станислав Жураковский предупредил о новой схеме телефонных мошенников. Злоумышленники начали устраивать «аудиоспектакли», когда жертве последовательно звонят несколько человек и представляются сотрудниками различных ведомств.