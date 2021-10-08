В России задумали ужесточить переводы с карты на карту

Банк России задумал бороться с нелегальными переводами с карты на карту и ужесточит контроль над ними, пишет «Коммерсантъ». Банкиры рассказали, что официально Центробанк (ЦБ) лишь опрашивает рынок, но в неофициальных беседах рекомендует сократить объем таких платежей.

До 18 октября участники платежного рынка должны предоставить в ЦБ данные по выявлению ими дропперских операций. Центробанк, в частности, требует указать ограничения и лимиты по переводам с карты на карту, количество и объем переводов с использованием карты одним плательщиком и перечислить способы выявления дропперов. Также Банк России запросил реестр операций, в том числе отмененных и заблокированных, а также информацию о сумме комиссий по таким операциям.

В ЦБ заявили, что хотят усовершенствовать систему и не стремятся уменьшить объемы таких транзакций. При этом некоторым участникам финансового рынка пришлось отказаться от предоставления данной услуги. Так, РНКО «Платежный центр» (оператор ПС «Золотая корона») отменит возможность перевода с карты на карты на всех интернет-страницах. Там считают, что банк не может объективно оценить легализационные риски конкретной операции.

Управляющий RTM Group Евгений Царев считает, что мошенники активно используют переводы с карты на карту. Центробанку проще контролировать движение денег через Систему быстрых платежей (СБП), поскольку у него есть информация о номере телефона и устройстве клиента. В случае нарушения ЦБ полностью заблокирует аккаунт в СБП, а не одну карту, как делают банки.

В конце сентября сообщалось о планах Банка России усилить контроль за пополнением карт в банкоматах и через терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством. Злоумышленники используют схемы, при которых потенциальные потерпевшие вносят наличные денежные средства через терминалы. Банки успевают вернуть лишь малую часть похищенных средств, поскольку мошенники быстро выводят полученные деньги.