Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через СМС

Эксперты по кибербезопасности зафиксировали новый способ мошенничества, с помощью которого мошенники получают займы в микрофинансовых организациях (МФО) на свои карты, используя персональные данные жертв. О схеме обмана с использованием так называемых СМС-бомберов в разговоре с РБК россиян предупредил советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков.

Специалист объяснил, что аферисты используют телефон жертвы и ее паспортные данные из слитой базы персональных данных. Сначала они по несколько раз пытаются зарегистрировать номер на 30-40 различных ресурсах, в результате чего владельцу приходят сотни сообщений с проверочными кодами.

Параллельно злоумышленники вводят данные на сайтах МФО, которые поддерживают подтверждение аккаунта с помощью кода из СМС. Затем они связываются с жертвой в мессенджерах и уговаривают ее прислать скриншоты экрана с входящими сообщениями, якобы для того чтобы разобраться в ситуации, и с помощью полученных данных успешно оформляют микрокредит.

«Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из СМС, он просит прислать скриншот экрана с СМС, так что стопор в голове "нельзя пересылать коды из СМС" плохо срабатывает», — пояснил Гавриченков и добавил, что чаще всего жертвы в такой ситуации напуганы и им проще принять предложение о помощи.

25 августа россиянам рассказали еще об одном способе мошенничества через СМС. В частности, отмечалось, что не следует доверять сообщениям о крупном выигрыше, если вы не участвовали ни в каких лотереях. При этом злоумышленники могут обещать как деньги, так и автомобиль, а для их получения необходимо заплатить налог или таможенные пошлины.