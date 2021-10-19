Сообщения о новом виде мошенничества в России оказались недостоверными

Сообщения о том, что в России распространился новый вид телефонного мошенничества, жертвами которого стали уже многие жители страны, оказались недостоверными.

В августе в соцсетях и мессенджерах начала распространяться информация о том, что россияне стали получать на мобильные телефоны звонки от мошенников, которые предлагали им нажать цифру 1, если они прошли вакцинацию от коронавируса. В случае выполнения указания аферистов телефон жертвы якобы блокировался и взламывался. Одна из первых публикаций появилась в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» 16 августа в 20:00. В публикации без указания авторства приводилось присланное в группу сообщение о новой схеме мошенничества. Его автор ссылался на некую информацию, полученную от управления образования города. При этом он не указал имя, должность и другие данные своего источника, что может говорить о ненадежности приведенных сведений.

25 августа аналогичную информацию разместило федеральное издание «Российская газета». В материале сообщалось, что такой же вид телефонного мошенничества начал распространяться на территории Челябинской области. При этом издание ссылалось на управление гражданской защиты Кыштымского городского округа, однако имя своего собеседника также не приводило.

Позже сразу несколько региональных управлений МВД опровергли информацию о новом виде мошенничества. Так, еще 28 августа УМВД по Ярославской области заявило порталу 76.ru, что сообщений о пострадавших от описанных мошеннических действий полиция не получала. 29 сентября МВД по Мордовии на своем официальном сайте сообщило, что заявлений о хищении средств подобным способом в правоохранительные органы региона не поступало. 13 октября в УМВД по Воронежской области заявили ГТРК «Воронеж», что ни одного сообщения о подобной афере в полицию региона не поступало. Там также пояснили, что для списания денежных средств с карты необходимы по крайней мере личные данные человека, однако в описании указанной схемы о попытках их узнать не упоминалось.

Публикация получила широкий охват в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, данная информация появилась в ряде крупных СМИ. Так, помимо «Российской газеты», аналогичные материалы разместила мурманская версия KP.RU, а также портал «Вести.ру». При этом в публикации последнего были приведены мнения экспертов, опровергающие действенность подобной схемы.