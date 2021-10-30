Россиянам рассказали о скрытых настройках в смартфоне против мошенников

Главный способ защитить свои личные данные от мошенников — установить качественный пароль на смартфоне и SIM-карте. Об этом агентству «Прайм» рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, относительно скрытых или дополнительных настроек в телефоне не надо предпринимать ничего особого, за исключением установки противовирусного программного обеспечения. Эксперт объяснил, что владельцы таких операционных систем, как Apple или Google, очень требовательно относятся ко всем приложениям, запрашивающим большие объемы личных данных.

Помимо этого, Кусков посоветовал не делать и не хранить в памяти своего гаджета снимки кредитных и дебетовых банковских карт, а также не пересылать подобные фотографии через мессенджеры или SMS-сообщения кому-либо. Одним из главных правил он назвал то, что нельзя передать свой смартфон незнакомцам и переходить по ссылкам на незнакомые сайты.

Ранее партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что мессенджеры хранят огромное количество персональных данных о пользователях. По его словам, информация о человеке сохраняется на серверах даже после полного удаления переписки со смартфонов. Соблюдая цифровую гигиену и обращая внимание на настройки безопасности, можно значительно снизить риск утечки ценных сведений о человеке в руки мошенников. «Главная проблема заключается в том, что часть лазеек все равно остается в руках у разработчиков программного обеспечения»,— добавил глава компании.

