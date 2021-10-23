Программист объяснил правила полного удаления переписки в мессенджере

Мессенджеры хранят огромное количество персональных данных о пользователях, заявил партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов, пишет «Прайм». По его словам, информация о человеке сохраняется на серверах даже после полного удаления переписки со смартфонов.

Соблюдая цифровую гигиену и обращая внимание на настройки безопасности, можно значительно снизить риск утечки ценных сведений о человеке в руки мошенников. «Главная проблема заключается в том, что часть лазеек все равно остается в руках у разработчиков программного обеспечения»,— добавил глава компании.

Он напомнил, что при переписке система сначала передает сообщение инфраструктуре разработчика. Только после этого оно поступает собеседнику. «Удаляя переписку на своем устройстве, мы не удаляем ее на серверах компаний. Более того, мы теряем к ней доступ», — объяснил программист.

В случае сквозного шифрования доступ к переписке должны иметь только ее участники, но всегда есть риск взлома. Общаться без посредников и обмениваться данными помогут специальные программы. Они работают по протоколу peer-to-peer. Как правило, их нужно загружать заранее, постфактум удалить сообщения, побывавшие на сервере разработчика, не удастся.

Ранее Мясоедов назвал мессенджеры Telegram и Signal самыми безопасными.