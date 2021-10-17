Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах

Доцент Корягина: во время переписки в мессенджерах нужно следовать правилам хорошего тона

Доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Инга Корягина напомнила россиянам правила общения в мессенджерах. Она отметила в интервью агентству «Прайм» важность хорошего тона и определенные «табу» во время переписки.

В первую очередь эксперт посоветовала обращаться к собеседнику по имени, поскольку ему приятно видеть личное обращение. Также нужно продумать стиль сообщения. Она добавила, что негативную информацию лучше не передавать в письменном виде, поскольку так не передается интонация и чувства.

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«Ваше сообщение может появиться во всплывающем окне в самый неподходящий момент для того, кто находится на другом конце общения. Прежде чем написать, подумайте, сколько времени займет ответ на ваше сообщение у собеседника — пишите только в том случае, если это важно и безотлагательно, кратко и по делу», — подчеркнула Корягина.

Во время деловой переписки необходимо помнить о деловом этикете, сказала доцент. Она отметила, что в первом сообщении следует представиться и назвать причину обращения. Также не рекомендуется использовать эмодзи или картинки, поскольку они выглядят неуместно. Эксперт порекомендовала проявлять сдержанность, напомнив, что язык — это та «одежка», по которой «встречают».

Корягина пояснила, что в современном мире оперативный ответ является свидетельством уважения к собеседнику и частью бизнес-этикета. Также важно обращать внимание на тон коммуникации, он не должен быть слишком формальным, но и не фамильярными. Она заключила, что необходимо сохранять профессиональный стиль общения, при этом не терять доброту, человечность и уважительное отношение к собеседнику.

Ранее директор компании «ИТ-резерв» Павел Мясоедов назвал самые безопасные мессенджеры. Специалист считает компромиссным вариантом между безопасностью и удобством мессенджеры со сквозным шифрованием. Подобные программы хранят сообщения на сервере, но взломать их крайне сложно. По этому принципу работает Telegram.

