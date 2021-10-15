Россиянам назвали самые безопасные мессенджеры

Главным качеством любого мессенджера является безопасность. О том, какая система передачи сообщений лучше защищает данные пользователей, агентству «Прайм» рассказал директор компании «ИТ-резерв» Павел Мясоедов. Эксперт также назвал мессенджеры Telegram и Signal самыми безопасными.

Cпециалист объяснил, что система передачи сообщений, как правило, строится либо по принципу пользователь-сервер-пользователь, либо по принципу peer-to-peer. В первом случае данные пользователей какое-то время хранятся на серверах разработчиков. Это предоставляет создателям программы доступ к номеру телефона, IP-адресу и типу устройства пользователей.

«Самые популярные приложения поддерживают какой-то вид шифрования информации, но даже если сами сообщения не видны третьим лицам, то с метаданными создатель программы ознакомиться все-таки может», — объяснил россиянам IT-эксперт.

По словам Мясоедова, именно peer-to-peer мессенджеры обеспечивают повышенную надежность и безопасность. В данном случае сообщения пересылаются между устройствами собеседников без участия промежуточного сервера. Специалист уточнил, что peer-to-peer-мессенджеры имеют при этом ограниченный функционал. К примеру, пользователи не смогут заходить в чаты с других устройств или редактировать сообщения.

Специалист считает компромиссным вариантом между безопасностью и удобством мессенджеры со сквозным шифрованием. Подобные программы хранят сообщения на сервере, но взломать их крайне сложно. По этому принципу работает Telegram. По мнению эксперта, разработчики приложения уделяют должное внимание как конфиденциальности пользователей, так и дизайну и функциональности. Мясоедов также порекомендовал обратить внимание на мессенджер Signal с надежной системой защиты и понятным интерфейсом.