В России Telegram пригрозили новым многомиллионным штрафом

Суд пригрозил Telegram штрафом до 4 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации

Таганский районный суд Москвы пригрозил мессенджеру Telegram новым многомиллионным штрафом за неудаление запрещенной на территории России информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По данным агентства, судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы зарегистрировал новый административный протокол в отношении Telegram по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ»). Отмечается, что компании грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Дата рассмотрения протокола в суде пока не назначена.

14 сентября сообщалось, что Telegram оштрафовали в России на девять миллионов рублей. Компанию признали виновной в совершении правонарушения, связанного с отказом удалять запрещенный контент.

Штрафом за отказ удалять запрещенную информацию также пригрозили Google. 8 октября стало известно, что в российский суд поступили два протокола в отношении компании, по каждому из которых ей может грозить штраф до четырех миллионов рублей.