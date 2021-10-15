Названы простые способы защититься от слежки в интернете

Людям следует отказаться от использования популярных сервисов и устройств, если они хотят минимизировать масштаб слежки за ними и манипуляций в интернете. Простые способы защитить себя в сети «Ленте.ру» описал доктор наук Гарвардского университета, ведущий психолог-исследователь Американского института поведенческих исследований и технологий в Калифорнии Роберт Эпштейн.

Профессор призвал отказаться от смартфонов на Android, поскольку операционная система собирает абсолютно все данные о действиях пользователя. Вместо Gmail Эпштейн посоветовал пользоваться другим почтовым сервисом — ProtonMail, который базируется в Швейцарии и подчиняется строгим законам о конфиденциальности. Третье правило, которое поможет обеспечить безопасность личной жизни — отказаться от всех «умных» устройств. Исследователь напомнил, что они фиксируют все, что говорят окружающие, даже в неактивном состоянии.

Материалы по теме «Перепрограммировать человечество»‎ Google и Facebook управляют миллиардами людей. Зачем им абсолютная власть над миром? «Мы все — подопытные крысы» Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?

Эпштейн также порекомендовал отказаться от поисковика Google и вместо него использовать поисковую систему StartPage.com, которая не собирает данные пользователей. То же самое он отметил и в отношении браузера Chrome: сервис отслеживает действия пользователей даже в режиме «инкогнито».

Кроме того, Эпштейн призвал не забывать о необходимости регулярно чистить кэш и файлы cookie. Делать это можно несколько раз в день. Эпштейн также посоветовал использовать VPN-сервисы, чтобы себя обезопасить.

Подробнее о том, как IT-гиганты пытаются «перепрограммировать» человечество — в большом интервью Эпштейна «Ленте.ру». Интервью выходит в рамках масштабного спецпроекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?» — комплексного исследования о том, как алгоритмы соцсетей, мессенджеров и других интернет-сервисов влияют на общество, политику и глобальные мировые процессы. В шести частях проекта детально анализируется, как система ранжирования контента в соцсетях воздействует на реальную жизнь миллионов людей: незаметно меняет отношение человека к любви, семье, дружбе, обществу, влияет на интеллектуальные способности людей. Кроме того, на YouTube-канале «Ленты.ру» публикуется трехсерийный документальный сериал, в котором исследуется, кто и как манипулирует человечеством с помощью алгоритмов, как они меняют реальность, какие опасности несут для мира и как человечество противостоит этим вызовам.